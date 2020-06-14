«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Начальник Генерального штаба ВС разъяснил сведения о свадьбе своего сына
В данной ситуации интересы страны требовали такого решения: Пашинян об увольнении Давтяна
Президент получил предложения об освобождении Эдуарда Мартиросяна и Артака Давтяна от должности
Оник Гаспарян назначен начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения
Ваге Казарян назначен начальником полиции Республики Армения
Аргишти Кярамян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
COVID-19: в Армении 723 новых случая, 442 вылечившихся — Пашинян удручен этой ситуацией
425 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 100 - в крайне тяжелом
Срок чрезвычайного положения продлен до 13 июля
В Арцахе продлен срок чрезвычайного положения
COVID-19: в Арцахе подтверждено еще 10 случаев
Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса
Никол Пашинян вместе с министром здравоохранения посетил инфекционную больницу “Норк”
Пашинян в МЦ «Св. Григория Просветителя» ознакомился с состоянием здоровья пациентов с COVID-19
Проблемы госпитализации с каждым днем уменьшаются: премьер-министр
В Армении будет создано около 350 новых койко-мест для больных COVID-19
Арсен Торосян извинился за возможные ошибки, допущенные в начале распространения COVID-19
В Армении создается Научный совет по координации исследований по COVID-19
Посол представил совместную борьбу Армении и РФ против COVID-19
На призыв присоединиться к борьбе с COVID-19 откликнулись 123 специалиста, в том числе из-за рубежа
По инициативе Армена Саркисяна Сербия предоставит Армении медпомощь на около 1 млн долларов
Несколько армян, проживающих в Грузии, подарили Армении 27 аппарата вентиляции легких
Грузия отправит в Армению группу врачей
10 врачей из Франции чартерным рейсом прилетят в Армению
Эстония медучреждениям Лори отправит медицинские принадлежности и индивидуальные защитные средства
Вместе мы преодолеем все испытания: Литва отправит в Армению команду врачей
Ради здоровья других детей — мать троих детей записалась волонтером на борьбу с коронавирусом
В Новой Зеландии вылечился последний пациент, инфицированный коронавирусом
Исследователи ОАЭ получили защиту IP для нового лечения стволовыми клетками для COVID-19
СНБ распространила заявление по поводу утечки данных о больных коронавирусом
Азербайджанец добровольно сдался властям Армении: подробности инцидента
У пересекшего армяно-азербайджанскую границу мужчины была с собой сумка личных вещей: СНБ
МККК уже ведет переговоры с властями Армении по вопросу пересекшего границу азербайджанца
Комитет парламентского партнерства Армения-ЕС отреагировал на заявление трех евродепутатов
Тройка евродепутатов в реальности наносит ущерб мирному процессу: МИД Арцаха
Адвокат призвал вернуть вопрос Шаумяна за стол переговоров
Власти Арцаха будут последовательно добиваться деоккупации своих земель: МИД Арцаха
Сформирован Круг дружбы «Арцах - Кипр»
Армения договорилась об использовании 134 радиочастот на границе с Азербайджаном
ATOM: Армения имеет договоренности с 7 наднациональными организациями
ВБ на год аннулировал дополнительную процентную ставку в 1,7% в отношении кредитов Армении
В 2020 г. ВВП Армении снизится на 2,8%, а в следующем году вырастет на 4,9%: прогноз ВБ
Правительство предоставит кредит для работ по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС
Есть силы, жизнь которых в условиях эпидемии стала более просвещенной и процветающей: Пашинян
Для частных потребителей цена на газ не подорожает: вице-премьер
Количество ИТ-компаний в Армении в 2019 году увеличилось на 25%
Брикеты и пеллеты на смену дров: В Армении планируют развивать рынок биотоплива
КГД представил подробности уголовных дел, возбужденных в отношении Микаела Минасяна
Эти слухи всего лишь клевета: председатель КГД о контрабанде сигарет
Президент Республики Арцах сделал новые назначения
Мгер Агаджанян избран генеральным прокурором Арцаха
Феликс Габриелян назначен председателем Комитета по охране природы Арцаха
Армянские футболисты перестанут считаться легионерами в странах ЕАЭС
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