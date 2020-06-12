У пересекшего армяно-азербайджанскую границу мужчины была с собой сумка личных вещей: СНБ

Служба национальной безопасности Республики Армения сообщает, что 12 июня, около 10 часов утра, 26-летний азербайджанец был задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Армении в северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, у него была одна сумка личных вещей. В настоящее время выясняются все обстоятельства незаконного пересечения границы.

Как сообщалось ранее, утром 12 июня в селе Арегуни Гегаркуникской области оказался житель села Новосаратовка Гетабекского района Азербайджана Эльшан Расул оглы Алиев 1994 года рождения. Руководитель общины села Арегуни Гегамасар Гегаркуникской области Сос Ованнисян сообщил, что азербайджанца первым заметил один из жителей села, охранник летнего лагеря Арегуни.

“Именно он и проводил азербайджанца в административный офис. Мы говорили без переводчика, поскольку я сам, долгие годы проживая в одном из армянонаселенных сел Азербайджана, в какой-то мере владею азербайджанским языком. В беседе участвовал и наш односельчанин Нерсик Петросян, который лучше владеет азербайджанским.

У азербайджанца не было ни документов, ни оружия. По его словам, он Эльшан Расул оглы Алиев, родившийся в Калмыкии. Он был шестилетним ребенком, когда расстались его родители. Мать украинка бросила Эльшана и его брата, и уход за ними остался на плечах отца, который вернулся в Азербайджан и передал детей в детский дом.

После выхода из детдома Эльшам вел бродячую жизнь, работал в разных местах на самой тяжелой работе, затем оказался в районе Гетабека, был пастухом. Жил в тяжелых условиях и решил уехать из Азербайджана.

По его словам, долго изучал карту местности и убедился, что самой близкой и удобной точкой является Армения, поэтому и оставил свое стадо и перешел на территорию Армении. После его рассказа я пригласил представителей СНБ Армении, которым и был передан азербайджанец, пересекший нашу границу”, - представил Сос Ованнисян.