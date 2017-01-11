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Премьер-министр подвел итоги 100 дней работы правительства Армении

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Сформирован пропорциональный список партии “Гражданский договор”

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Экономические   ФинансыЭкономикаТуризм

Доллар и евро подорожали

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В Армении началась подготовка снайперских пар ЮВО

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В Стамбуле обрушилось шестиэтажное здание

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Трамп обещает грандиозную инаугурацию на фоне бойкотов и акций протеста

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Ваге Балаян назначен членом Совета Контрольной палаты НКР

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Культура   КнигиМузыкаКино

Фильм "Викинг" вошел в топ-10 мирового проката

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Зарегистрированная ничья – не такой уж плохой результат: Жозе Моуриньо

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Обама планирует выспаться в первый же день после окончания президентства

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Иновация   ITНаука

Представители компании Ucom и Союза компаний информационных технологий посетили участников проекта “Армат”

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