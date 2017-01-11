Указом президента Армении, Гарик Арташесович Варданян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
В Москве состоится встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и премьер-министра Армении Карена Карапетяна
Президент Армении Серж Саргсян направил телеграмму соболезнования президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву
ПрезидентПравительствоНСНазначение
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В правительстве обсуждены пакеты инвестиционных проектов Гегаркуникской области
11 Январь. 2017
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с послами Ирана и Туркмении
перспективы трехсторонних соглашений
9 Январь. 2017
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Члены ГД РФ воздали дань уважения в Цицернакаберде
23 Декабрь. 2016
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Премьер-министр Армении Карен Карапетян ознакомился с краткосрочными и
долгосрочными предложениями по развитию отрасли ИТТК
23 Декабрь. 2016
Внешняя политикаВнутренняя политикаПартии
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Наступит 2018 год, тогда и поговорим: премьер-министр Армении прокомментировал свое
дальнейшее пребывание на должности
13 Январь. 2017
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До предстоящих парламентских выборов НС Армении проведет еще 3 четырехдневных
заседания
13 Январь. 2017
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Рубен Сафрастян надеется, что Минская группа ОБСЕ проявит реалистичный подход к
ситуации, созданной Азербайджаном
10 Январь. 2017
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ работают над тем, чтобы не повторились
апрельские события: Александр Искандарян
10 Январь. 2017
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Совет ЕЭК принял ряд решений для дальнейшего развития интеграционного потенциала
промышленного сотрудничества стран ЕАЭС
13 Январь. 2017
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Основным путем для повышения заработных плат в госсистеме премьер-министр РА
считает развитие экономики
13 Январь. 2017
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Валюта подорожала
12 Январь. 2017
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Правительство намерено в 2017 году увеличить размеры поступающих в госбюджет
дивидентов
12 Январь. 2017
ОбразованиеПравоОбластныеСоциальные вопросы
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На дорогах Ванадзора и Дилижана - местами гололед
16 Январь. 2017
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Студенту первого курса ЕГУ выдвинуто обвинение в убийстве
16 Январь. 2017
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В ближайшее время серьезных погодных изменений в республике не ожидается
14 Январь. 2017
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В Армении автодороги в основном проходимы
13 Январь. 2017
ТурцияАзербайджанГрузияИран
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По делу о теракте в Кайсери арестованы 5 военнослужащих
13 Январь. 2017
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Меджлис Турции принял предложение о конституционных реформах, расширяющих
полномочия президента Турции
13 Январь. 2017
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Джон Керри прибыл в Грузию
12 Январь. 2017
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Убийца посла РФ в Турции будет похоронен на безымянном кладбище
12 Январь. 2017
Ближний ВостокЕвропаСШАРоссия
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Подруга президента Южной Кореи в суде отвергла обвинения в коррупции
16 Январь. 2017
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Обама считает, что Трампа не стоит недооценивать
16 Январь. 2017
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В Киргизии создана правительственная комиссия для изучения причин крушения Boeing
16 Январь. 2017
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Трамп предложил ядерную сделку с Россией в рамках переговоров о санкциях
16 Январь. 2017
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Фото
ДиаспораИзвестные армянеАрцах
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Оздемир выступит на мероприятии, посвященном годовщине убийства Гранта Динка
12 Январь. 2017
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Бако Саакян посетил Шаумянский район
11 Январь. 2017
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Переформирование армянской общины в Алеппо уже началось
11 Январь. 2017
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Гайк Аванесян: В Украине делается многое для сохранения армянского исторического
наследия
9 Январь. 2017
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Джордж Мартин хочет дописать шестой том "Песни льда и пламени" в 2017 году
11 Январь. 2017
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В праздники муниципальные музеи Еревана приняли много посетителей из разных стран
11 Январь. 2017
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Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил наибольшее число номинаций на премию BAFTA
10 Январь. 2017
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В Тегеране открылась армяно-иранская выставка современного искусства
9 Январь. 2017
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Атмосфера была неописуемой: Генрих Мхитарян
16 Январь. 2017
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Я осведомлен о противостоянии «Манчестер Юнайтед»-«Ливерпуль» - Генрих Мхитарян
14 Январь. 2017
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Фигуристка Анастасия Галустян – 3-я на Mentor Cup
14 Январь. 2017
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Генрих забил великолепный: Златан Ибрагимович
13 Январь. 2017
КалейдоскопШоу Бизнес
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Мадонна присоединится к маршу против Трампа
13 Январь. 2017
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Перечислены условия здорового сна
12 Январь. 2017
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Во Франции освободили четырех подозреваемых по делу об ограблении Кардашьян
12 Январь. 2017
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Пользователей сети заворожила укладка асфальта в Австралии
12 Январь. 2017
Представители компании Ucom и Союза компаний информационных технологий посетили участников проекта “Армат”
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НАСА показало спуск станции Huygens на Титан
12 Январь. 2017
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Названы самые мощные смартфоны года
11 Январь. 2017
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Компания Yahoo переименуется в Altaba
10 Январь. 2017