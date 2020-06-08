Количество ИТ-компаний в Армении в 2019 году увеличилось на 25%

Количество новых компаний, зарегистрированных в Армении в сфере высоких технологий, в 2019 году увеличилось на 25%, достигнув 1250. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян.

«В 2019 году мы зафиксировали 30-процентный рост в сфере, общий оборот составил около 320 млн драмов. В целом это составляет 2,4 процента ВВП. Конечно, это неплохой показатель, но, по нашей оценке, потенциал Армении больше», - сказал Аршакян, напомнив, что в 2018-2019 годах темпы роста высоких технологий в ВВП составили 0,4%, то есть показатель вырос с 2% до 2,4%.

Увеличилось также количество компаний. «Количество новых компаний сферы ИТ выросло примерно на 25 процентов, достигнув примерно 1250 компаний», - сказал он.

Аршакян во многом обусловил это политикой правительства, в частности, предоставлением льгот стартапам.