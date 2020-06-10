В Армении создается Научный совет по координации исследований по COVID-19

9 июня Международная ассоциация Академий наук провела учредительную онлайн-конференцию Ученого совета вирусологии с участием ведущих специалистов в области вирусологии, эпидемиологии, микробиологии, иммунологии России, Китая, Беларуси, Армении, Грузии, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Как сообщили Арменпресс в Национальной академии наук Армении, Армению представлял руководитель лаборатории клеточной биологии и вирусологии Института молекулярной биологии НАН Армении Завен Каралян. Основная цель создания Ученого совета вирусологии - объединить усилия в деле поиска решений важнейших научных проблем, обмена опытом и подготовки кадров.

В ходе онлайн-конференции сопредседателями Ученого совета вирусологии были избраны научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. Мечникова России Виталий Зверев, директор Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний Гао Фу, вице-президент Национальной академии наук Беларуси Александр Килчевский.

Повесткой деятельности Ученого совета вирусологии признана проблема вируса COVID-19. “Мы должны скоординировать усилия всех ученых и специалистов. Должны учитывать уже имеющийся опыт, чтобы в дальнейшем быть готовыми ко вспышкам различных эпидемий и предпринимать адекватные шаги”, - сказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

“В настоящее время очень важно, что специалисты - вирусологи, эпидемиологи объединяются на международном и национальном уровне, и мы уже видим научную концентрацию в отношении этой проблемы”, - отметил академик-секретарь Отделения естественных наук НАН Республики Армения Рубен Арутюнян.

В Армении же создается Научный совет по координации научных исследований COVID-19, в котором будут специалисты НАН Республики Армения, ГНКО “Национальный центр профилактики и заболеваний” Министерства здравоохранения Республики Армения и ВУЗ-ов Республики Армения.