Президент Республики Арцах сделал новые назначения

8 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Генерал-майор Джалал Анатолий Арутюнян назначен министром обороны Республики Арцах, командующим Армией обороны.

Араик Михайлович Багрян назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Арцах.

Глава государства утвердил решения правительства, согласно которым Гагик Мартиросян освобожден от должности руководителя администрации Шаумянского района Республики Арцах в связи с переходом на другую работу. Руководителем администрации Шаумянского района Республики Арцах назначен Айк Петросян.

Указом президента генерал-майор Армен Абрамян освобожден от должности заместителя директора Службы национальной безопасности Республики Арцах и от службы в органах национальной безопасности в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Полковник Мгер Сергеевич Айриян назначен заместителем директора Службы национальной безопасности Республики Арцах.

Артур Александрович Агабекян назначен главным советником президента Республики Арцах.

Азатуи Симонян назначена советником президента Республики Арцах, представителем президента Республики Арцах по особым поручениям по вопросам диаспоры.

Лилит Маратовна Акопджанян назначена советником президента Республики Арцах по вопросам здравоохранения.

Араик Арутюнян также утвердил решение правительства о назначении Гагика Мартиросяна на должность заместителя министра экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах.