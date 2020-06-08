В 2020 г. ВВП Армении снизится на 2,8%, а в следующем году вырастет на 4,9%: прогноз ВБ

По данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт Армении в 2020 году снизится на 2,8%, а в 2021 году вырастет на 4,9%. Как сообщили Арменпресс в ереванском офисе Всемирного банка, данные представлены в июньском отчете Всемирного банка «Всемирные экономические показатели» .

Эксперты ВБ отметили, что мировая экономика в 2020 году спадет на 5,2 %. Это будет самый большой спад со Второй мировой войны, а снижение ВВП на душу населения станет самым массовым в мире.