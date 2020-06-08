Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

В 2020 г. ВВП Армении снизится на 2,8%, а в следующем году вырастет на 4,9%: прогноз ВБ

В 2020 г. ВВП Армении снизится на 2,8%, а в следующем году вырастет на 4,9%: прогноз ВБ

По данным Всемирного банка, валовой внутренний продукт Армении в 2020 году снизится на 2,8%, а в 2021 году вырастет на 4,9%. Как сообщили Арменпресс в ереванском офисе Всемирного банка, данные представлены в июньском отчете Всемирного банка «Всемирные экономические показатели» .

Эксперты ВБ отметили, что мировая экономика в 2020 году спадет на 5,2 %. Это будет самый большой спад со Второй мировой войны, а снижение ВВП на душу населения станет самым массовым в мире.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации