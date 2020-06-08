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Пашинян в МЦ «Св. Григория Просветителя» ознакомился с состоянием здоровья пациентов с COVID-19

Пашинян в МЦ «Св. Григория Просветителя» ознакомился с состоянием здоровья пациентов с COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна 8 июня посетил медицинский центр  «Святого Григория Просветителя». Как сообщает Арменпресс, он побывал во всех отделениях, пообщался с медперсоналом и пациентами, пожелал им крепкого здоровья.

«Дорогие соотечественники, мы приехали в медицинский центр «Святого Григория Просветителя». Меня сопровождают директор МЦ, г-н Овакимян, который трижды участвовал в наших брифингах, и министр здравоохранения Арсен Торосян», - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Арсен Торосян сообщил Пашиняну, что в этом медицинском центре находится самое большое количество пациентов и самое большое отделение реанимации, а Овакимян отметил, что на данный момент в отделении реанимации есть три свободных места.

В беседе с врачами премьер-министр узнал, что некоторые из них не были дома уже два месяца. Некоторые из зараженных сказали, что чувствуют себя относительно хорошо.

В конце визита Пашинян поблагодарил всех врачей, медицинских работников, организаторов здравоохранения и всех тех, кто помогает людям преодолеть инфекцию.

Перед посещением медицинского центра «Святого Григория Просветителя» Пашинян и Торосян посетили инфекционную больницу «Норк».


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