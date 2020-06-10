Сформирован Круг дружбы «Арцах - Кипр»

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 10-го июня созвал рабочее совещание с участием руководителей постоянных комиссий и фракций НС с целью формирования Круга дружбы «Арцах-Кипр». На совещание также была приглашена заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, открывая совещание, председатель НС отметил, что 6-го марта на Кипре было объявлено о создании Круга дружбы с Арцахом. В круг вошли члены парламента, городского совета Кипра, известные политики и ученые.

«С целью переноса сотрудничества с Кругом дружбы на практическое поле, считаю необходимым сформировать в Арцахе Круг дружбы с Кипром под эгидой парламента Республики Арцах», - подчеркнул Артур Товмасян.

Опубликовав состав Круга дружбы «Арцах-Кипр», глава парламента выразил надежду, что состав Круга дружбы будет постепенно расширяться и способствовать своей деятельностью как международному признанию Арцаха, так и сближению деловых отношений между Арцахом и Кипром.

Состав Круга дружбы «Арцах-Кипр»

Председатель - Артур Товмасян (председатель НС Республики Арцах)

Главный секретарь - Армине Алексанян

Ашот Гулян (председатель НС 6-го созыва)

Гегам Степанян (фракция «Демократическая партия Арцаха»)

Артур Мосиян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)

Ваграм Балаян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)

Давид Галстян (фракция «Справедливость» Арцаха)

Сейран Айрапетян (фракция «Единая Родина»)

Гоар Саргсян (фракция «Единая Родина»)

Артур Арутюнян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)

Арам Григорян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)

Армен Акопян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)

Лерник Ованиссян (преподаватель в АрГУ)

Роберт Каграманян (руководитель аппарата НС)

Сирануш Саргсян (постоянная комиссия НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта)

Софи Иванидис (представитель греческой общины Арцаха)

Секретарь - Лилит Асрян (руководитель отдела информации и по связям с общественностью НС)

Подводя итоги совещания, председатель НС выразил свое удовлетворение и признательность Министерству иностранных дел Арцаха, Национальному собранию и комитетам Ай Дата АРФ Европы и Кипра за неоценимую поддержку в деле создания Круга дружбы на Кипре.