Сформирован Круг дружбы «Арцах - Кипр»
Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 10-го июня созвал рабочее совещание с участием руководителей постоянных комиссий и фракций НС с целью формирования Круга дружбы «Арцах-Кипр». На совещание также была приглашена заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, открывая совещание, председатель НС отметил, что 6-го марта на Кипре было объявлено о создании Круга дружбы с Арцахом. В круг вошли члены парламента, городского совета Кипра, известные политики и ученые.
«С целью переноса сотрудничества с Кругом дружбы на практическое поле, считаю необходимым сформировать в Арцахе Круг дружбы с Кипром под эгидой парламента Республики Арцах», - подчеркнул Артур Товмасян.
Опубликовав состав Круга дружбы «Арцах-Кипр», глава парламента выразил надежду, что состав Круга дружбы будет постепенно расширяться и способствовать своей деятельностью как международному признанию Арцаха, так и сближению деловых отношений между Арцахом и Кипром.
Состав Круга дружбы «Арцах-Кипр»
- Председатель - Артур Товмасян (председатель НС Республики Арцах)
- Главный секретарь - Армине Алексанян
- Ашот Гулян (председатель НС 6-го созыва)
- Гегам Степанян (фракция «Демократическая партия Арцаха»)
- Артур Мосиян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)
- Ваграм Балаян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)
- Давид Галстян (фракция «Справедливость» Арцаха)
- Сейран Айрапетян (фракция «Единая Родина»)
- Гоар Саргсян (фракция «Единая Родина»)
- Артур Арутюнян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
- Арам Григорян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
- Армен Акопян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
- Лерник Ованиссян (преподаватель в АрГУ)
- Роберт Каграманян (руководитель аппарата НС)
- Сирануш Саргсян (постоянная комиссия НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта)
- Софи Иванидис (представитель греческой общины Арцаха)
- Секретарь - Лилит Асрян (руководитель отдела информации и по связям с общественностью НС)
Подводя итоги совещания, председатель НС выразил свое удовлетворение и признательность Министерству иностранных дел Арцаха, Национальному собранию и комитетам Ай Дата АРФ Европы и Кипра за неоценимую поддержку в деле создания Круга дружбы на Кипре.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен