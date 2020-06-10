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Сформирован Круг дружбы «Арцах - Кипр»

Сформирован Круг дружбы «Арцах - Кипр»

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян 10-го июня созвал рабочее совещание с участием руководителей постоянных комиссий и фракций НС с целью формирования Круга дружбы «Арцах-Кипр». На совещание также была приглашена заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, открывая совещание, председатель НС отметил, что 6-го марта на Кипре было объявлено о создании Круга дружбы с Арцахом. В круг вошли члены парламента, городского совета Кипра, известные политики и ученые.

«С целью переноса сотрудничества с Кругом дружбы на практическое поле, считаю необходимым сформировать в Арцахе Круг дружбы с Кипром под эгидой парламента  Республики Арцах», - подчеркнул Артур Товмасян.

Опубликовав состав Круга дружбы «Арцах-Кипр», глава парламента выразил надежду, что состав Круга дружбы будет постепенно расширяться и способствовать своей деятельностью как международному признанию Арцаха, так и сближению деловых отношений между Арцахом и Кипром.

Состав Круга дружбы «Арцах-Кипр»

  • Председатель - Артур Товмасян (председатель НС Республики Арцах)
  • Главный секретарь - Армине Алексанян
  • Ашот Гулян (председатель НС 6-го созыва)
  • Гегам Степанян (фракция «Демократическая партия Арцаха»)
  • Артур Мосиян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)
  • Ваграм Балаян (фракция «Армянская Революционная Федерация»)
  • Давид Галстян (фракция «Справедливость» Арцаха)
  • Сейран Айрапетян (фракция «Единая Родина»)
  • Гоар Саргсян (фракция «Единая Родина»)
  • Артур Арутюнян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
  • Арам Григорян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
  • Армен Акопян (фракция «Свободная Родина-ОГА»)
  • Лерник Ованиссян (преподаватель в АрГУ)
  • Роберт Каграманян (руководитель аппарата НС)
  • Сирануш Саргсян (постоянная комиссия НС по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта)
  • Софи Иванидис (представитель греческой общины Арцаха)
  • Секретарь - Лилит Асрян (руководитель отдела информации и по связям с общественностью НС)

Подводя итоги совещания, председатель НС выразил свое удовлетворение и признательность Министерству иностранных дел Арцаха, Национальному собранию и комитетам Ай Дата АРФ Европы и Кипра за неоценимую поддержку в деле создания Круга дружбы на Кипре.


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