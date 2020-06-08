Армения договорилась об использовании 134 радиочастот на границе с Азербайджаном

В прошлом году Армения смогла договориться о примерно 134 радиочастотах на границе с Азербайджаном, в результате чего армянская сторона теперь свободно использует их. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян.

В рамках сотрудничества с Международным союзом электросвязи в 2019 году состоялось три встречи в Женеве с азербайджанской стороной по вопросу приграничных радиочастот. Министр отметил, что между двумя странами, в приграничной зоне, может случиться так, что радиочастоты мешают друг другу. «Переговоры между Арменией и Азербайджаном до сих пор были сложными, чтобы мы смогли договориться о том, какие частоты используют они, а какие - армянская сторона. Председатель Международного союза электросвязи посетил Армению. И в этих рамках нам удалось договориться о проведении этих встреч с Азербайджаном. И это дало результат. Есть договоренность о примерно 134 частотах, и теперь эти частоты свободно используются нами», - сказал министр.