Арсен Торосян извинился за возможные ошибки, допущенные в начале распространения COVID-19

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в прямом эфире в Facebook извинился за возможные ошибки, допущенные в начале эпидемии COVID-19 в Армении.

Как передает Арменпресс, Торосян коснулся вопросов, связанных с честностью, искренностью, признания ошибок со стороны властей, в частности Министерства здравоохранения.

“Я бы не затронул этот вопрос, если бы не услышал подобных мыслей и со стороны наших коллег. Сегодня хочу быть искренним с Вами и, возможно, попросить прощения за некоторые ошибки, которые произошли поневоле, и объяснить, какой информацией, знаниями и принципами мы руководствовались в процессе принятия решений. Во-первых, хочу, чтобы мы все зафиксировали, что эта болезнь существует во всем мире и не случайно, что она называется новой коронавирусной болезнью, и было множество вопросов, которые и до сих пор неясны. Начиная с того, сколько человек в нормальных условиях может заразить инфицированный, насколько тяжело протекает болезнь, какие бывают симптомы, сколько длится инкубационный период, считаются ли случаи без симптомов распространяющими инфекцию, помогает ли маска при ношении всего населения, какие лекарства влияют на лечение этого заболевания и т.д.”, - сказал министр.

По словам Торосяна, было очень мало стран, которые в борьбе с коронавирусом не изменяли изначально предпринятые действия, и эти неопределенности были причиной того, что они в чем-то промедлили, решения принимались с опозданием.

“Я скажу, не колеблясь, что да, может быть, нужно извиниться за то, что в каких-то вопросах мы могли бы поступить иначе. Ситуации бывают разные, и в этих ситуациях, возможно, надо было принимать другие решения, например, начиная с того же карантина, закрытия границ с разными странами, хотя, когда мы мысленно возвращаемся назад, кажется, мы не так уж и медлили. Эта ситуация побуждает нас оглянуться назад и оценить предпринятые шаги. Я благодарен критикам, когда они указывают на недостатки в наших действиях. Они позволяют нам исправлять ошибки и идти вперед правильными шагами”, - подчеркнул Торосян.

По словам министра, за 4,5 месяца они многому научились, например, аппараты искусственной вентиляции легких не столь необходимы, а больше нужны были обычные кислородные генераторы почти на всех кроватях.

“Эти 4,5 месяца позволили понять темпы распространения, понять, является ли это обычным гриппом или нет, хотя я и сам, возможно, делал такое заявление. Позволили также понять, что ношение маски в общественных местах явно снижает распространение инфекции, хотя я ранее заявлял, что здоровым людям не нужно носить маску”, - сказал Торосян.

Министр здравоохранения также пояснил, почему за это время изменились некоторые решения.

“Когда я говорил, что носить маску на улице не обязательно, были два обстоятельства. Одно обстоятельство было обусловлено дефицитом масок во всем мире, и нужно было, чтобы эти маски доходили до медработников, в то время обычные люди были менее уязвимы. Второе обстоятельство - не было известно, какое влияние оказывало на распространение этой болезни ношение маски в открытых или закрытых помещениях. Сейчас все это известно, и мы не можем, опираясь на знания того времени, которые уже изменились, не делать правильных шагов. В противном случае мы будем совершать непростительные ошибки”, - сказал Торосян.

Согласно решению коменданта в Армении ношение масок на открытых и закрытых общественных территориях обязательно.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян