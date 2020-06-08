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Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса

Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи вылечились от коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении.

“Дорогие соотечественники, мы только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи.  Отрицательные результаты были и вчера.

Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения мы должны определенно пересмотреть. Но главное на данный момент то, что мы все здоровы и имеем иммунитет. Я благодарен за все пожелания, адресованные нам в течение этого времени.

Я возвращаюсь к полноценной работе”, - написал премьер.


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