КГД представил подробности уголовных дел, возбужденных в отношении Микаела Минасяна

Комитет государственных доходов Армении распространил сообщение, в котором представил подробности по уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего посла Армении в Святом Престоле Микаела Минасяна. Арменпресс представляет сообщение КГД․

“Как уже неоднократно отмечалось в прессе, на основе достаточных данных, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, осуществляемому в следственном управлении Комитета по государственным доходам Армении, в 2020 году были возбуждены уголовные дела по фактам очевидных общественно опасных деяний, совершенных бывшим послом Армении в Святом Престоле Микаелом Араевичем Минасяном. Предполагаемые преступные деяния, связанные с Микаелом Минасяном, обнаруженная информация о финансовых средствах, находящихся под его контролем и контролем его близких, беспрецедентна в истории правоохранительной системы Третьей республики.

По одному из эпизодов многотысячного уголовного дела, в совокупности достаточных доказательств, было принято решение о привлечении Микаела Араовича Минасяна в качестве обвиняемого по части 1 статьи 310.1 (незаконное обогащение), части 2 статьи 314.3 (сокрытие сведений в особо крупных размерах, подлежащих декларированию) и пункту 1 части 3 статьи 190 (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах).

В ходе предварительного следствия по уголовному делу было обосновано, что Минасян, являясь лицом, имеющим обязательство представлять декларацию, установленную законом Республики Армения “Об общественной службе”, за отчетный период 2017 – 2018 годов многократно увеличил свое имущество - в размере нескольких миллионов драмов, что существенно превысило его законные доходы и не обосновал их, то есть есть факт незаконного обогащения. Кроме того, в декларациях, представленных за тот же отчетный период, он скрыл и не задекларировал данные об имуществе в особо крупных размерах, подлежащем декларированию, а также узаконил имущество в особо крупных размерах, полученное преступным путем.

23.03.2020 г. было принято решение об объявлении М. Минасяна в розыск. В тот же день в суд общей юрисдикции города Еревана было представлено ходатайство об объявлении о применении ареста в отношении Минасяна в качестве меры пресечения, которую суд удовлетворил.

Адвокаты обвиняемого М. Минасяна обжаловали в Апелляционном суде Армении решение суда общей юрисдикции Еревана об избрании в отношении Минасяна ареста в качестве меры пресечения, которое было возвращено апелляционным судом в суд общей юрисдикции для нового рассмотрения.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном управлении Комитета по государственным доходам Республики Армения, продолжается раскрытие преступных деяний, совершенных бывшим послом Республики Армения в Святом Престоле Микаелом Минасяном.

В частности, согласно данным, полученным следствием, выяснилось также, что кроме ранее совершенных деяний, М. Минасян в 2012-2018 гг., применив большие финансовые средства, полученные из сомнительных источников, скрытым способом, через зарегистрированную в Шотландии оффшорную компанию “Уолтекс Экспресс Эл Пи”, а затем и через своего приближенного лица Розу Степанян, при содействии последней стал фактическим акционером 49% акций ООО “Спайка”. Данные об этом не были включены в декларацию должностного лица за 2017 год и 2018 год, таким образом, он совершил общественно опасные деяния, предусмотренные частью 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса Республики Армения (сокрытие данных в особо крупных размерах, подлежащих декларированию).

На основании вышеизложенного было принято решение о дополнении решения о привлечении в качестве обвиняемого Минасяна и по части 1 статьи 310.1 Уголовного кодекса Республики Армения - два эпизода, по части 2 статьи 314, 3, четыре эпизода по пункту 1 части 3 статьи 190.

Кроме того, за содействие Микаелу Минасяну было принято решение о привлечении Розы Геворковны Степанян в качестве обвиняемой по части 2 статьи 38-314.3 Уголовного кодекса Республики Армения (два эпизода).

В рамках предварительного следствия по уголовному делу предпринимаются меры по выявлению всех обстоятельств общественно опасных деяний, совершенных обвиняемыми и другими возможными соучастниками, причинению вреда, причиненного лицам, организациям и (или) государству, а также восстановлению общественной справедливости.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.