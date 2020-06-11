Грузия отправит в Армению группу врачей

Грузия и грузинские врачи помогут Армении преодолеть кризис, обусловленный коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на заседании правительства.

Он отметил, что ни одна страна не может в одиночку преодолеть кризис, обусловленный коронавирусом.

По его словам, Грузия обсуждает вопрос помощи соседней Армении, и соответствующая задача была поставлена перед Министерством здравоохранения.

“Мы должны оказывать взаимную поддержку. Как Вы знаете, в наших соседних странах за последнее время ситуация довольно обострилась. Лично я ежедневно общаюсь с премьер-министром Армении, общаются и министры здравоохранения, экономики и иностранных дел. Мы уже идентифицировали, какая помощь нужна нашим соседям. Взаимная поддержка очень важна. Министерство здравоохранения уже получило задание организовать ту помощь, которую Грузия может оказать соседней Армении. По всей вероятности, в первую очередь это будет помощь медицинским персоналом”, - заявил Гахария.

Лилит Демурян