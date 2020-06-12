Тройка евродепутатов в реальности наносит ущерб мирному процессу: МИД Арцаха

Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах выступило с заявлением в связи с синхронными заявлениями Азербайджанского МИД и трех депутатов Европейского парламента относительно строительства дороги, связывающей Арцах с Республикой Армения. Как сообщает Арменпресс, в комментарии МИД Республики Арцах говорится:

“В связи с синхронными заявлениями Азербайджанского МИД и трех депутатов Европейского парламента относительно строительства дороги, связывающей Арцах с Республикой Армения, считаем необходимым отметить следующее.

В первую очередь, важно подчеркнуть, что строительство новых дорог и осуществление других коммуникационных проектов в Республике Арцах, необходимых для обеспечения ее безопасного развития и повышения возможностей для свободного передвижения граждан, является суверенным правом и обязанностью властей Арцаха. Призывы согласовывать какие-либо проекты Республики Арцах с соседним Азербайджаном лишены всякого правового основания и логики.

Осуществление коммуникационных проектов, связывающих Арцах с Республикой Армения и внешним миром, особенно актуально на фоне непрекращающихся попыток Баку изолировать Арцах, манипулируя отдельными принципами международного права. При этом азербайджанские власти даже не скрывают, что рассматривают блокаду, в том числе воздушную, в качестве составной части своей общей стратегии, направленной на физическое уничтожение Арцаха и его жителей. Одними из маркеров антигуманной политики Азербайджана являются угрозы азербайджанских властей сбивать гражданские самолеты.

Примечательно, что азербайджанские власти открыто демонстрируют свое пренебрежительное отношение к международному праву. Квинтэссенцией отношения официального Баку к международному праву является фраза президента Азербайджана о том, что «сегодня в мире международное право не работает, международные договоры являются всего лишь клочком бумаги, не имеют никакой ценности».

Во-вторых, заявление отдельных евродепутатов является их частным мнением, которое не соответствует ранее принятым документам Европейского парламента, в том числе резолюциям о недопустимости блокады Арцаха. Тот факт, что некоторые из авторов заявления удостоены государственных наград Азербайджана, во многом объясняет, почему их позиция полностью совпадает с позицией официального Баку. Ангажированность и необъективность заявления евродепутатов настолько очевидны, что оно не может содержать никакого полезного посыла и сыграть позитивную роль в «создании условий, способствующих доверию, миру и примирению», о чем якобы пекутся упомянутые парламентарии.

Еще более циничной выглядит попытка авторов заявления прикрыть свою ангажированность заботой о мирном процессе под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Используя политически мотивированные формулировки, которые противоречат терминологии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вводят в заблуждение международное сообщество относительно сути азербайджано-карабахского конфликта, тройка евродепутатов в реальности наносит ущерб мирному процессу.

Убеждены, что справедливое урегулирование азербайджано-карабахского конфликта возможно лишь на основе человекоцентричного подхода. Попытки изоляции целого народа, угрозы его физического уничтожения, препятствование реализации индивидуальных и коллективных прав людей являются пережитками прошлого и не могут иметь место в современном мире”.