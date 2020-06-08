В Армении будет создано около 350 новых койко-мест для больных COVID-19

В Республике Армения будет добавлено около 350 обычных и реанимационных койко-мест, что на 15% больше, чем сегодня. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на брифинге после заседания комендатуры.

«Мы уже сообщали, что ведутся работы по расширению. Нам нужен второй этап развития, у нас уже был первый, беспрецедентный в истории независимой Армении. Система здравоохранения никогда не проводила такую мобилизацию. Некоторые из 2000 койко-мест были созданы с нуля, даже в условиях неиспользуемых строений», - сказал Торосян.

По словам министра, Дилижанский медицинский центр присоединится к системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом в течение 2-3 дней с 55 обычными и 5 реанимационными койко-местами и будет принимать пациентов с коронавирусом. Спитакский медицинский центр (100 коек), медицинский центр Веди (100 коек) и одно отделение медицинского центра Мартуни (40 коек) присоединятся к системе здравоохранения по борьбе с коронавирусом в ближайшие несколько дней.

«В Ереване также ведутся работы по расширению. У нас есть новые реанимационные койко-места в инфекционном отделении МЦ «Сурб Аствацамайр», где их было 43. Теперь добавлено еще 14 койко-мест. В столице есть еще один частный медицинский центр - «Армения», где в результате уже начавшихся сегодня обсуждений, вероятно, будет 50 койко-мест для случаев средней тяжести и 8 койко-мест для тяжелых и крайне тяжелых случаев», - сказал Торосян.