Комитет парламентского партнерства Армения-ЕС отреагировал на заявление трех евродепутатов

Члены Комитета парламентского партнерства Армения-ЕС выступили с заявлением в связи с заявлением трех депутатов Европарламента. Как сообщает Арменпресс, в члены Комитета парламентского партнерства Армения-ЕС выразили разочарование в связи с деструктивной и предвзятой позицией и дезориентирующим заявлением трех депутатов Европарламента - Траяна Бэсеску, Марины Калюранд и Зеляны Зовко.

Отмечается, что согласно Соглашению о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и ЕС, которое является правовой основой двусторонних отношений, Комитет парламентского партнерства Армения-ЕС «...должен быть площадкой для встреч и обмена мнениями».

«Парламентские двусторонние комиссии не являются платформой для разрешения конфликтов или формой посредничества и призваны развивать взаимовыгодное и эффективное парламентское партнерство и двустороннее сотрудничество, с одной стороны, между Европейским союзом и Арменией, а с другой - между Европейским союзом и Азербайджаном, без реализации одного за счет другого.

Это заявление, опубликованное вышеупомянутыми авторами, вызывает серьезную обеспокоенность по поводу достоверности, честности и компетентности авторов. Они предпочли игнорировать эту важную платформу для сотрудничества и дискуссий и, сделав это противоречивое заявление, злоупотребили своей официальной позицией сопредседателя и докладчика.

С одной стороны, в заявлении вновь подтверждается «неизменная поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и основополагающих принципов, представленных в 2009 году, а с другой стороны, позорно искажается суть основополагающих принципов.

Термины «оккупированный» и «оккупация» используются дважды в заявлении относительно территории Нагорного Карабаха. Однако авторам следовало бы знать, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не считают Нагорный Карабах или любую другую территорию «оккупированной территорией». Заявления, сделанные на уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также руководителей стран-сопредседателей, не определяют Нагорный Карабах как «оккупированный», говорится в заявлении.

В заявлении комитета говорится, что называть Нагорный Карабах «оккупированным» никоим образом не соответствует посредническим усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и что это не позиция Европейского парламента, Европейского союза и общеевропейских структур.

«Считаем необходимым подчеркнуть, что последнее предложение заявления включает исключительно позицию, продвигаемую Азербайджаном, который любит повторять, что урегулирование конфликта должно быть "в рамках международно признанных границ Азербайджана". Само это предложение противоречит логике тридцатилетнего мирного процесса», - говорится в заявлении.

Отмечается, что, напротив, в соответствии с основными принципами, на которые ссылаются авторы, окончательный статус Нагорного Карабаха будет определяться юридически обязательным свободным волеизъявлением народа Нагорного Карабаха.

На этом фоне «непоколебимая поддержка» усилиям сопредседателей и основополагающим принципам абсолютно недоказуема и противоречива.

«Мы считаем, что настоящей целью авторов заявления является представление односторонней позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, что и Азербайджан всегда пытался сделать и терпел неудачу в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.