10 врачей из Франции чартерным рейсом прилетят в Армению для оказания помощи системе здравоохранения Армении в борьбе с коронавирусом.

Как передает Арменпресс, об этом 12 июня в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Запланирован приезд медицинского персонала из-за рубежа. 10 врачей из Франции чартерным рейсом прилетят завтра. Также 50 врачей из России пожелали приехать в Армению, которые, по всей вероятности, приедут и поработают у нас несколько недель”, - сказал министр.

Арсен Торосян отметил, что ведутся переговоры с Европейским офисом Всемирной организации здравоохранения в связи с приездом специально созданных медицинских команд - либо из Польши, либо из Израиля, однако это решение еще не окончательное.

11 июня премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что Грузия и грузинские врачи помогут Армении преодолеть кризис, обусловленный коронавирусом.

10 июня правительство Литвы приняло решение отправить в Армению команду врачей для борьбы с коронавирусом.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян