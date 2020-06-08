В данной ситуации интересы страны требовали такого решения: Пашинян об увольнении Давтяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись причины увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна, отметил, что все органы государственного управления и местного самоуправления должны своим примером демонстрировать крайнюю и безоговорочную дисциплину, соблюдая противоэпидемические правила. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

«Желаю счастья всем молодоженам, а также сыну и невестке генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Я надеюсь, что они сформируют счастливую семью», - сказал Пашинян, коснувшись вопроса о свадьбе сына Давтяна во время чрезвычайного положения в Армении.

По его словам, в кризисных ситуациях решения часто не являются однозначными, но есть черта, когда точное и безоговорочное соблюдение дисциплины в дни чрезвычайного положения становится приоритетом по сравнению со всеми другими вопросами.

«Мне жаль, что все так развивается, но я думаю, что в этой ситуации интересы нашей страны, интересы качества государственного управления и дисциплины требовали принятия такого решения. Я хотел бы четко заявить, что все органы государственного управления и органы местного самоуправления должны демонстрировать крайнюю и безоговорочную дисциплину на собственном примере. Таким образом, мы сможем вдохновить наших соотечественников на собственном примере и днм ранее преодолеть этот кризис», - сказал Пашинян.

Коснувшись увольнений начальника полиции Армении Армана Саркисяна и директора СНБ Эдуарда Мартиросяна, премьер-министр подчеркнул, что не считает, что их потенциал службы Армении и армянскому народу исчерпан, и считает возможным обсуждение вопросов дальнейшей службы этих людей.