В Армении около 7 000 пациентов, зараженных коронавирусом, которые находятся под домашним контролем. Об этом на заседании правительства сказала замминистра здравоохранения Анаит Аванесян.

“Остальные 1 800 содержатся в больничных условиях. 425 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, 100 - в крайне тяжелом. 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, - как передает Арменпресс, представила замминистра. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что, при некотором снижении числа зараженных, наблюдается и резкое снижение уровня сохранения противоэпидемических правил, что является серьезной проблемой.

В Армении 12 июня по состоянию на 11:00 было подтверждено 15 281 случаев коронавирусной болезни, 5 639 из которых выздоровели.

В общей сложности из-за коронавируса зарегистрировано 258 случаев смерти.

Зафиксировано еще 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 86.