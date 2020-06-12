Срок чрезвычайного положения продлен до 13 июля

Срок чрезвычайного положения в Армении продлен еще на месяц. Как передает Арменпресс, это решение было принято на внеочередном заседании правительства 12 июня.

Министр юстиции Рустам Бадасян представил, что согласно решению правительства чрезвычайное положение продлено до 17:00 13 июля 2020 года включительно.

“Чрезвычайная ситуация, возникшая вследствие эпидемии коронавирусной болезни в Республике Армения, продолжает угрожать жизни и здоровью населения и может привести к нарушению нормальных условий жизнедеятельности людей.

Обстоятельства, послужившие основанием для объявления чрезвычайного положения 16 марта 2020 года, пока не устранены, о чем свидетельствуют подтвержденные по состоянию на 12 июня случаи заражения коронавирусом, а также и то, что дальнейшее распространение инфекции и рост числа случаев заражения в Республике Армения продолжают угрожать жизни и здоровью людей”, - говорится в решении правительства.