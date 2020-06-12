Власти Арцаха будут последовательно добиваться деоккупации своих земель: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“28 лет назад, 12 июня 1992 года, азербайджанские вооруженные формирования при поддержке подразделений 23-й дивизии бывшей Советской Армии начали крупномасштабное наступление на Республику Арцах с применением тяжелой техники и боевой авиации. Первый удар на себя принял Шаумянский район. Имея многократное численное превосходство в живой силе и технике, азербайджанским вооруженным формированиям удалось захватить Шаумянский район Республики Арцах, после чего они приступили к этническим чисткам и жестоким расправам над мирными армянскими жителями.

Чтобы спастись, людям пришлось горными тропами добираться до Мартакертского района, по пути подвергаясь нападению со стороны азербайджанских боевиков. По воспоминаниям жителей Шаумянского района, по колонне мирных жителей обстрелы велись, в том числе, из боевых вертолетов. Нападение на мирное население носило преднамеренный характер и преследовало лишь одну цель – убить как можно больше людей. Именно таким бесчеловечным образом азербайджанская сторона пыталась отыграться на мирных жителях за собственные военные поражения зимой-весной 1992 года.

В результате военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными формированиями при оккупации Шаумянского района, было уничтожено и разграблено около двух десятков армянских сел, более 20 тысяч армян стали внутренне перемещенными лицами и беженцами, несколько сотен людей были преднамеренно убиты либо пропали без вести.

Совершая военные преступления и терроризируя мирное население, азербайджанские власти пытались сломить волю народа Арцаха, стремящегося отстоять свое право на жизнь, самоопределение и независимость. Однако зверства азербайджанской стороны лишь укрепили решимость народа Арцаха защищать свой суверенитет, свои идеалы и свои права. Последующие действия Армии обороны Арцаха по отражению азербайджанской агрессии и обеспечению безопасных границ были обусловлены необходимостью защиты Республики и ее населения от физического уничтожения.

Сегодня Шаумянский район и части Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах продолжают оставаться под оккупацией Азербайджана. На оккупированных территориях Республики Арцах азербайджанские власти в нарушение норм международного гуманитарного права продолжают политику незаконного заселения и уничтожения следов присутствия коренного армянского населения.

Власти Республики Арцах будут последовательно добиваться деоккупации Шаумянского, а также частей Мартакертского и Мартунинского районов. Восстановление территориальной целостности Республики Арцах является одним из ключевых элементов позиции официального Степанакерта относительно мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта”.