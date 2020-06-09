Мгер Агаджанян избран генеральным прокурором Арцаха

9 июня в Национальном собрании Республики Арцах 7-го созыва была созвана внеочередная сессия под председательством Артура Товмасяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах.

Согласно части 2 статьи 114 Конституции Республики Арцах и части 1 статьи 40 Закона “Регламент Национального собрания, по инициативе президента Республики Арцах на обсуждение был поставлен вопрос об избрании генерального прокурора Республики Арцах.

Перейдя к обсуждению вопроса, официальный представитель президента Республики Арцах, начальник управления по делам правительства аппарата президента Араик Лазарян представил биографические данные кандидата на должность генпрокурора Мгера Агаджаняна и предложил избрать его на должность генерального прокурора Республики Арцах.

Представляя свои программные положения, Мгер Агаджанян подчеркнул, что для обеспечения доверия и поддержки общества прокуратура будет действовать публично и прозрачно, сохраняя принцип секретности и презумпции невиновности предварительного следствия. Касаясь итогов обсуждений во фракциях НС, кандидат отметил. "Прозвучавшие во фракциях предложения были приняты к сведению, и заверяю, что в случае получения Ваших голосов я буду последователен в реализации представленных мною программ во благо Республики Арцах и во благо армянского народа”.

Депутаты задали кандидату вопросы. В ходе обмена мнениями позиции своих фракций высказали Гегам Степанян (фракция “Демократическая партия Арцаха”), Артур Мосиян (фракция АРФ “Дашнакцутюн”) и Артур Арутюнян (фракция “Свободная Родина”).

В Парламенте состоялось голосование. Представляя его результаты, председатель счетной комиссии Эдуард Агабекян отметил, что бюллетени в избирательном ящике распределены следующим образом: 30 голосов “за” и 3 “против”. Глава Парламента Артур Товмасян поздравил Мгера Агаджаняна с избранием на пост генерального прокурора и пожелал ему плодотворной работы.

Согласно Закону “Регламент Национального собрания”, состоялась церемония присяги новоизбранного генерального прокурора

Продолжая работу сессии, председатель Национального собрания объявил об изменении руководящего состава фракции “Единая Родина”, руководителем фракции избран Марсель Петросян, секретарем - Давид Багдасарян.