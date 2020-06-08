Ваге Казарян назначен начальником полиции Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь предложением премьер-министра, подписал указ о назначении Ваге Казаряна начальником полиции Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.

Другим указом президента, Арман Саркисян освобожден с должности начальника полиции Республики Армения.