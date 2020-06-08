Президент получил предложения об освобождении Эдуарда Мартиросяна и Артака Давтяна от должности

Президент Армении Армен Саркисян получил предложения от премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника Генерального штаба ВС Артака Давтяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Эдуард Мартиросян с 19 сентября 2019 года исполнял обязанности директора Службы национальной безопасности. 19 марта он был назначен директором СНБ. Артак Давтян занимал должность начальника Генерального штаба ВС Армении с 24 мая 2018 года. Согласно распространенным в СМИ сведениям, освобождение Артака Давтяна от должности может быть связано со свадьбой его сына, состоявшейся 7 июня.