Никол Пашинян вместе с министром здравоохранения посетил инфекционную больницу “Норк”

В целях ознакомления с состоянием больных коронавирусом пациентов премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении министра здравоохранения Арсена Торосяна 8 июня посетил инфекционную больницу “Норк”, прошелся по отделением, пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

«Дорогие соотечественники, сейчас я нахожусь в инфекционной больнице “Норк” и приехал, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Министр здравоохранения и директор больницы тоже здесь. Конечно, моя спецодежда вызовет вопрос: раз я уже заразился и выздоровел, то почему я так одет? Министр сказал мне, что есть определенные протоколы, есть установленный порядок, и при входе в больницу вы обязаны соблюдать соответствий порядок, потому что нет разниц для зараженных или незараженных граждан», - как сообщает Арменпресс, в прямом эфире на своей странице в Facebook сказал Пашинян.

Он отметил, что постарается пообщаться с соотечественниками только после получения их согласия.

Премьер-министр Республики Армения подробно поинтересовался, при каких обстоятельствах люди заразились и как они преодолевают инфекцию. Многие пациенты отметили, что чувствуют себя хорошо и уже поправляются.

Завершая визит, Пашинян сказал, что они старались не показывать находящихся в крайне тяжелом состоянии пациентов, но сцена была подавляющей. «Будьте здоровы, носите маску, спасайте жизни», - заключил премьер-министр.