Правительство предоставит кредит для работ по продлению срока эксплуатации 2-го энергоблока ААЭС

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло соответствующее решение с целью обеспечения непрерывности и успешного завершения работ по продлению проектного срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной электростанции (ААЭС). В рамках программы “Продление срока эксплуатации 2-го энергоблока Армянской атомной электростанции” между правительствами Республики Армения и Российской Федерации 20 декабря 2014 года было подписано соглашение о сотрудничестве, а 5 февраля 2015 года - о предоставлении кредита (300 млн долларов, 270 млн долларов из которых в качестве кредита, а 30 млн долларов - гранта). Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что переговоры вокруг продления кредита начались в декабре 2018 года.

“В первую очередь у нас есть проблема продления кредита, так как было невозможно израсходовать весь наличествующий кредит. На данный момент неиспользованными остаются 107 млн долларов кредитных средств, однако для полного завершения работ на данный момент мы считаем более целесообразным провести кредитование за счет собственных финансовых средств Армении”, - сказал министр. Для завершения программы предлагается в 2020-2022 гг. предоствить заказчику из госбюджета бюджетный кредит на сумму в 63,2 млрд драмов: в 2020 году будет выделено 18,7 млрд драмов, в 2021 году – 31,5 млрд драмов, в 2022 году – 13 млрд драмов.

Коснувшись принятого решения, Никол Пашинян отметил, что имеющийся кредит по сей день по своим объемам и условиям не настолько удобен для организации дальнейшей деятельности ААЭС. “Мы отказываемся от части этого кредита, вместо этого мы привлекаем средства из внутренних источников, которые, несомненно, будут привлечены на более хороших условиях и еще больше усилят рычаги правительства по повышению продуктивности использования кредитных средств. В прежних условиях у нас были определенные ограничения, в том числе по части организации закупок – от кого и как их проводить. В данном же случае процесс закупок будет полностью проводиться по рыночной логике и на конкурсной основе, что подразумевает, что в данном случае цены на товары будут более низкими. Мы надеемся, что своим качеством они как минимум не будут уступать ранее приобретенным”, - отметил премьер-министр.

Правительство одобрило законодательную инициативу правительства Армении о пакете законопроектов Республики Армения “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственной регистрации прав на недвижимость»”, “О внесении дополнений в закон Республики Армения «О нотариате»” и “О внесении дополнения в закон Республики Армения «О государственных пошлинах»”. Необходимость принятия законопроекта исходит из практики правоприменения, которая зафиксирована также соответствующим решением Конституционного суда. В частности, предусмотрено изменение нотариальных функций: сейчас заверенную нотариальную сделку нотариус может отправить в кадастр. Эта функция устанавливается как исходящее из обязательств нотариуса действие. Т.е. лицо может воспользоваться “единым окном” и не идти в кадастр для регистрации.

Утверждены проекты законов Республики Армения о внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах и смежные законы, которые направлены на рациональное и эффективное использование недр. Предлагается для более рационального использования недр исключить дробления месторождений или участков и предоставить запасы в полном объеме баланса. Предлагается также сокращение предоставления права на эксплуатацию с 50 лет для металлических месторождений до 25-и, а неметаллических рудников – до 15 лет. Будут также уточнены законодательные пробелы в связи с правом на приостановку эксплуатации месторождения.

Правительство установило максимальный месячный и годовой объем электронных сообщений, отправляемых зарегистрированным в специально разработанной государственной системе (мобильном приложении) одним и тем же пользователем об одном и том же транспортном средстве, а также установлен список правонарушений, о которых можно сообщать по мобильному приложению. Согласно решению, один пользователь об одном транспортном средстве может отправлять не более 3 сообщений в месяц и не более 30 сообщений в год. Мобильное приложение будет доступно для постоянно проживающих в Республике Армения лиц. С помощью приложения можно будет регистрировать 12 наиболее распространенных видов правонарушений, таких как выход на встречную полосу, нарушение правил парковки, проезд на красный свет, выбрасывание мусора из автомобиля и т.д.