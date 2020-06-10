Вместе мы преодолеем все испытания: Литва отправит в Армению команду врачей

Правительство Литвы приняло решение отправить в Армению команду врачей для борьбы с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус.

“Армения продолжает интенсивную борьбу с эпидемией. Литва будет рядом со своими армянскими коллегами. Сегодня правительство Литвы решило отправить в Армению команду врачей и экспертов для борьбы с коронавирусом”, - написал министр иностранных дел Литвы, добавив и одно предложение на армянском языке: “Вместе мы преодолеем все испытания”.

Посол Армении в Литве Тигран Мкртчян на своей странице в Facebook поблагодарил правительство Литвы, отметив, что это решение было очень важным и своевременным.