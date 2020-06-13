COVID-19: в Армении 723 новых случая, 442 вылечившихся — Пашинян удручен этой ситуацией

За последние 24 часа в Армении было зарегистрировано 723 новых случая коронавируса нового типа, 6 человек умерли и 442 вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в прямом эфире Facebook.

«Наши дела с коронавирусом плохи. Я должен быть откровенно признаться - я огорчен. Сегодня я приехал на работу из Севана, и из окна машины было видно, что люди до сих пор не соблюдают антиэпидемические правила. Самое главное - не носят маски. Я начал думать, что эта проблема уже вышла за рамки коронавируса, и мы должны попытаться понять с другой точки зрения другое - наше общественное поведение», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что направляясь на работу на машине, он заметил людей, идущих по улице, на которых не было масок, и у него сложилось впечатление, что они прямиком идут в реанимационное отделение.

«В последние дни я посетил инфекционную больницу Норка и медицинский центр Св. Григора Лусаворича, и там и там я был в отделениях реанимации. И сегодня у меня было чувство, что эти люди, идущие по улице, идут прямиком в реанимацию. Я хотел выйти из машины, сказать, уважаемый, ты знаешь, куда ты идешь, остановитесь, дорогие мои, так мы придем в очень, очень плохое место», - сказал Пашинян.

12 июня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней — до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян