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Армянские футболисты перестанут считаться легионерами в странах ЕАЭС

Армянские футболисты перестанут считаться легионерами в странах ЕАЭС

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Денис Рогачёв рассказал об изменениях в правилах определения легионеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com.

«Приказ министра спорта, по которому граждане Евразийского союза перестают считаться легионерами, был подписан ещё в прошлом году. В РПЛ он вступит в силу с 1 августа. Таким образом, новый сезон начнётся с учётом этих изменений», - сказал Рогачёв.

В состав Евразийского союза входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия.


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