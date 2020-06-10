Эстония медучреждениям Лори отправит медицинские принадлежности и индивидуальные защитные средства

Эстония медицинским учреждениям Лорийской области предоставит медицинские принадлежности и индивидуальные защитные средства. Как передает Арменпресс, об этом после телефонного разговора с Арменом Саркисяном на своей странице в Facebook написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

“Сегодня состоялся телефонный разговор с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Эстония поддерживает Армению путем отправки медицинских принадлежностей и защитных средств для медицинских учреждений Лорийской области”, - написала Кальюлайд.

В ходе телефонного разговора президенты обменялись информацией о ситуации с эпидемией коронавируса в обеих странах, о мероприятиях, направленных на его нераспространение и преодоление, обсудили возможности сотрудничества в борьбе с эпидемией.

Президент Саркисян поблагодарил президента Эстонии за предоставление Фонду “Дети Армении (COAF) 30 000 евро, которые будут направлены на борьбу с эпидемией и приобретение соответствующих медицинских принадлежностей.

Президенты Армении и Эстонии коснулись также развития двусторонних отношений, в частности, подчеркнули наличие большого потенциала сотрудничества между двумя странами в области технологий, искусственного интеллекта, в научно-технической и образовательной сферах, в том числе и в рамках президентской инициативы ATOM. В этом контексте было отмечено, что предстоящий осенью официальный визит президента Армена Саркисяна в Эстонию станет новым стимулом для углубления сотрудничества между двумя дружественными странами.