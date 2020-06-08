Оник Гаспарян назначен начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения
17:47, 8 Июнь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь предложением премьер-министра, подписал указ о назначении Оника Гаспаряна начальником Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.
Другим указом президента Артак Давтян освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения.
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