СНБ распространила  заявление  по поводу  утечки данных о больных коронавирусом

Служба национальной безопасности опубликовала заявление об утечке данных о пациентах с коронавирусом и тех, кто с ними контактировал.

«По сообщениям СМИ, азербайджанские хакеры обнародовали данные о 3500 человек в Армении, которые заражены коронавирусом и тех, кто контактирует с ними.

Служба национальной безопасности принимает соответствующие меры для выяснения обстоятельств утечки персональных данных, а также установления лиц, совершивших преступление».