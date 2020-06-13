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СНБ распространила  заявление  по поводу  утечки данных о больных коронавирусом

СНБ распространила  заявление  по поводу  утечки данных о больных коронавирусом

Служба национальной безопасности опубликовала заявление об утечке данных о пациентах с коронавирусом и тех, кто с ними контактировал.  

«По сообщениям СМИ, азербайджанские хакеры обнародовали данные о 3500 человек в Армении, которые заражены коронавирусом и тех, кто  контактирует  с ними.

Служба национальной безопасности принимает соответствующие меры для выяснения обстоятельств утечки персональных данных, а также   установления лиц, совершивших преступление».


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