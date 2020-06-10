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Феликс Габриелян назначен председателем Комитета по охране природы Арцаха

Феликс Габриелян назначен председателем Комитета по охране природы Арцаха

10 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян утвердил решение правительства, согласно которому Феликс Микаелович Габриелян назначен председателем Комитета по охране природы Республики Арцах.

Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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