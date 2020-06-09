Исследователи ОАЭ получили защиту  IP для нового лечения стволовыми клетками для COVID-19

Исследователи в ОАЭ опробуют инновационное новое лечение стволовых клеток для инфекций COVID-19, обеспечив защиту прав интеллектуальной собственности, открыв путь для широкой защиты технологии, чтобы получить пользу для большего числа пациентов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства ОАЭ в Армении, команда врачей и исследователей в Центре стволовых клеток Абу-Даби (ADSCC), во главе с изобретателем и главным исследователем д-ром Ендри Вентура объявила в прошлом месяце они обнаружили уникальное новое лечение для пациентов COVID-19, который, как представляется, чтобы помочь организму бороться с вирусом и сделать болезнь менее вредной. Лечение включает в себя извлечение стволовых клеток из собственной крови пациента и их восстановление в виде туманного тумана после их реактивации.

Первоначальные результаты лечения, вводимых в ОАЭ 73 COVID-19 пациентов с умеренной до тяжелой симптомы, были многообещающими, со всеми пациентами хорошо реагируют на лечение, демонстрируя, что он был хорошо переносится. Однако исследователи подчеркнули в то время, что результаты были предварительными и дальнейший анализ данных был необходим.

ADSCC объявил сегодня, что результаты этого анализа показали, что лечение было эффективным и безопасным в качестве дополнения к стандартной помощи.

«Пациенты, получившие терапию стволовыми клетками, поправлялись быстрее, чем те, кто получал только стандартное лечение. Пациенты, получившие лечение стволовыми клетками, продемонстрировали клиническое улучшение в течение первых четырех дней лечения, о чем свидетельствуют более низкие показатели тяжести. Стандартная группа лечения потребовалось восемь дней, чтобы показать аналогичные выводы», - сказала специалист-гематолог Фатема Аль Каби .

«Для тяжелых пациентов продолжительность госпитализации для тех, кто получил лечение стволовыми клетками, была шесть дней в медиане - значительно ниже, чем среди аналогичных пациентов, получивших стандартное лечение, которые провели в больнице в среднем 22 дня».

Дальнейшие анализы показали, что пациенты, получавшие лечение стволовыми клетками, в 3,1 раза чаще выздоравливают менее чем за семь дней, чем те, кто лечится стандартной терапией, и 67 процентов пациентов, получивших лечение стволовыми клетками, обязаны этим восстановлением новому лечению.

ADSCC также сообщил, что центр обеспечил защиту прав интеллектуальной собственности, включая авторское право и ноу-хау, для лечения. Это открыло центру путь к тому, чтобы сделать детали лечения доступными для других, чтобы воспроизвести через лицензионное соглашение, как только он получил официальное одобрение правительства ОАЭ.

Подтверждение успеха лечения включало сопоставление данных 73 пациентов в ходе исследования с равным числом исторических элементов контроля, что позволило исследователям сравнить результаты лечения.

Исследование измерялось частота побочных эффектов, смертность в течение 28 дней, а также время клинического улучшения или выписки из больницы. Перед лечением были оценены профиль иммунного ответа пациента, маркеры острой фазы сыворотки и профиль тестирования на коагуляцию.

Пациенты были исключены из новой руки лечения, если они имели уровень гемоглобина ниже десяти, любые инфекции крови, история рака, или получил любое лечение, которое не является частью стандартного протокола, таких как выздоравливающие плазменной терапии. Пациенты в возрасте до 18 лет также были исключены из нового лечения.

ADSCC сказал исследователи находятся на различных стадиях нескольких следственных усилий по установлению эффективности (Phase 3 trial), оптимальная эффективность дозировки, и эффективность для лечения других респираторных заболеваний, таких как астма, COPD, и муковисцидоз.

Были получены три уровня защиты: патент на метод сбора урожая предоставленный Международным центром регистрации патентов.