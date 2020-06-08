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Аргишти Кярамян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения

Аргишти Кярамян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь предложением премьер-министра, подписал указ о назначении Аргишти Кярамяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.

Другим указом президента Эдуард Мартиросян освобожден с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения. 


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