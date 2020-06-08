Аргишти Кярамян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь предложением премьер-министра, подписал указ о назначении Аргишти Кярамяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения. Об этом сообщили

Арменпресс

в пресс-службе аппарата президента Армении.

Другим указом президента Эдуард Мартиросян освобожден с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения.