Аргишти Кярамян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
17:52, 8 Июнь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь предложением премьер-министра, подписал указ о назначении Аргишти Кярамяна директором Службы национальной безопасности Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.
Другим указом президента Эдуард Мартиросян освобожден с должности директора Службы национальной безопасности Республики Армения.
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