На призыв присоединиться к борьбе с COVID-19 откликнулись 123 специалиста, в том числе из-за рубежа

123 специалиста обратились в министерство здравоохранения после того, как 18 мая министерство здравоохранения Армении призвало специалистов присоединиться к борьбе с коронавирусом. Среди них есть врачи, которые прибыли в Армению из-за рубежа.

Как сообщила Арменпресс пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян, с 18 мая по 8 июня обратились 123 человека: 26 врачей, 40 медсестер, 24 клинических ординатора, 14 санитарок, 19 других немедицинских специалистов. Пятеро из врачей являются анестезиологами и реаниматологами: трое из них из-за рубежа.

Одним из реаниматологов, приехавших в Армению из-за рубежа, является Арсен Манукян, работающий в одной из лучших больниц Германии. Об этом в Facebook написал пользователь Георг Тамамян, отметив, что народ должен знать своих настоящих героев.

Он подчеркнул, что Арсен Манукян в настоящее время лечит очень инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии.

Доктор медицинских наук, профессор Армен Мурадян разместил фотографию Арсена Манукяна на своей странице в Facebook и написал, что он был одним из лучших выпускников ЕГМУ.

Ранее министерство здравоохранения Армении объявило, что им нужна помощь различных специалистов по борьбе с коронавирусом.