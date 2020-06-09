Несколько армян, проживающих в Грузии, подарили Армении 27 аппарата вентиляции легких

Несколько армян, проживающих в Грузии, подарили Армении 27 аппарата искусственной вентиляции легких. Как передает Арменпресс, перевозку дыхательных аппаратов в Армению организовало посольство Армении в Грузии.

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян по этому поводу сделал запись на своей официальной странице в Facebook, выразив благодарность нашим соотечественникам в Грузии. “Действительно, при помощи этих устройств наши пациенты смогут дышать и в прямом и в переносном смысле слова”, - написал он.

Этой новости коснулся и бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян. Он также сделал запись в Facebook, сообщив, что дыхательные аппараты уже дошли до инфекционной больницы “Норк”.

“За эти 3 дня с нами связалось много наших соотечественников из России, Люксембурга и Бельгии, выразив готовность оказать дополнительное содействие. На данный момент мои коллеги из Грузии ищут дополнительные аппараты, которых, хотя и немного, но, кажется, есть”, - подчеркнул Харатян.

По состоянию на 11:00 9 июня в Армении подтверждено 13 675 случаев коронавирусной болезни, 4 451 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 893 пациента. Всего было проведено 71 405 тестов. Выявлено 350 новых случаев заражения, 352 пациента выздоровели.