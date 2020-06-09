ATOM: Армения имеет договоренности с 7 наднациональными организациями

В рамках президентской инициативы ATOM (Advanced Tomorrow) уже есть предварительные договоренности с 7 наднациональными организациями об их приезде в Армению и основании инженерных и научно-исследовательских лабораторий в планируемом научно-образовательном комплексе.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян. Тарасян напомнил, что в рамках технологической программы ATOM планируется создание научно-образовательного комплекса. Фонд займется формированием и реализацией всей концепции этого центра. С главами 13 государств уже достигнуты договоренности о привлечении крупных организаций в этот научно-образовательный комплекс. С 7 наднациональными организациями также есть предварительные договоренности об их приезде в Армению и основании инженерных и научно-исследовательских лабораторий в этом комплексе”, - сказал руководитель аппарата.

Программа ATOM (Advanced tomorrow) направлена на развитие науки и технологий в Армении. В рамках программы ATOM планируется создание городка науки и технологий с различными компонентами, где будут представлены ведущие международные технологические компании и организации, научно-исследовательские центры и университеты.

Анна Григорян