Эти слухи всего лишь клевета: председатель КГД о контрабанде сигарет

Относительно контрабандного вывоза сигарет из Армении, кроме утверждений бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, нет никаких других аргументов и обоснований. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил новоназначенный председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян.

“КГД не получал от таможенных органов других государств каких-либо официальных сообщений о контрабанде сигарет из Армении. Что касается вовлеченности г-жи Шушаник Нерсисян (зампредседателя КГД) или семьи Пашиняна в указанный процесс, то я эти сведения считаю просто клеветой, поскольку нет никаких аргументов и обоснований”, - сказал Ованнисян.