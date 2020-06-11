Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Эти слухи всего лишь клевета: председатель КГД о контрабанде сигарет

Эти слухи всего лишь клевета: председатель КГД о контрабанде сигарет

Относительно контрабандного вывоза сигарет из Армении, кроме утверждений бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна, нет никаких других аргументов и обоснований. Об этом в беседе с журналистами после заседания правительства заявил новоназначенный председатель Комитета государственных доходов Армении Эдвард Ованнисян.

“КГД не получал от таможенных органов других государств каких-либо официальных сообщений о контрабанде сигарет из Армении. Что касается вовлеченности г-жи Шушаник Нерсисян (зампредседателя КГД) или семьи Пашиняна в указанный процесс, то я эти сведения считаю просто клеветой, поскольку нет никаких аргументов и обоснований”, - сказал Ованнисян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации