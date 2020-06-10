ВБ на год аннулировал дополнительную процентную ставку в 1,7% в отношении кредитов Армении 

С учетом прогнозов об ухудшении вследствие эпидемии коронавирусной инфекции экономической ситуации в 2020 году во всех странах мира, международные финансовые структуры пытаются максимально содействовать государствам-членам в преодолении последствий эпидемии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в этом контексте в результате совместной работы Республики Армения и Всемирного банка принятое ранее решение о применении дополнительной процентной ставки (по годовой ставке 1,7%) по ряду кредитов, предоставленных Армении Международной ассоциацией развития, было отменено сроком на один год и не будет применяться в течение фискального года (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года).

По оценкам Всемирного банка и министерства финансов Республики Армения, в результате отмены дополнительной процентной ставки в 1,7% на один год экономия государственного бюджета Армении по линии внешних процентных выплат составит около 13 млн долларов.