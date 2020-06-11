Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Для частных потребителей цена на газ не подорожает: вице-премьер

Для частных потребителей цена на газ не подорожает: вице-премьер

Для частных потребителей цена на газ не подорожает. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами 11 июня сказал вице-премьер Мгер Григорян.

“Для частных потребителей цена на газ не подорожает, по крайней мере, на данный момент”, - сказал Григорян.

Вице-премьер отметил, что если на границе не произойдет изменения цены на импортируемый из России газ, то для других пользователей в определенной степени возможно подорожание.

8 июня председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян сообщил, что расчеты аппарата КРОУ также показывают, что в Армении есть необходимость в определенном повышении цен на газ, в то же время оставив неизменной цену  для населения, в том числе и для социально необеспеченных семей.

ЗАО “Газпром Армения” 1 апреля представила в комиссию заявку на повышение тарифов на газ, продаваемый потребителям. Тем самым, в частности, предлагалось повысить средний весовой тариф на газ, продаваемый потребителям, с 255 долларов до 283 долларов. Комиссия предложила вариант $ 266,7, при этом не делая изменений для населения, в том числе для социально необеспеченных потребителей.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации