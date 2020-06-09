Брикеты и пеллеты на смену дров: В Армении планируют развивать рынок биотоплива

В Армении разрабатываются программы по развитию рынка биотоплива В этой сфере в сотрудничестве с программой развития ООН, будут проведены соответствующе исследования, на на основе которых правительство сможет уточнить задачи развития сферы. В беседе с Арменпресс заместитель министра окружающей среды Армении Вардан Меликян отметил, что этот вопрос на совещании у премьер-министра обсуждался еще в феврале. До конца июля министерство представит предложения по развитию рынка биотоплива в Армении и замены, по мере возможности, древесины на брикеты и пеллеты.

“Я был в Молдове, познакомился с их опытом замены древесины биотопливом. Отмечу, что за пять лет рынок с нуля сформировался, достиг 10%. Мы сотрудничаем с ПРОООН, которая проведет необходимые исследования в нашей стране и на их основе можно будет предпринять соответствующие шаги. Они могут быть разными: изменения в налоговом поле, принятие стандартов, законодательные изменения. Но важно, чтобы было потребление. У нас есть список предварительных действий, чтобы людям было выгодно инвестировать в эту сферу. То есть, мы говорим о формировании рынка с нуля. Сегодня мы имеем очень малое производство и потребление в очень небольшом объеме. Мы должны начать стимулировать по двум направлениям, чтобы и производство увеличилось, и чтобы был спрос”, - сказал Вардан Меликян.

По словам Вардана Меликяна, той биомассы, которая есть в Армении и не используется, достаточно для удовлетворения всего спроса на древесину. Он отметил, что опыт показывает, что с развитием рынка производители тоже начинают инвестировать в это производство. Насколько выгодным будет использование брикетов или пеллетов, замминистра отметил, что на данный момент сложно назвать конкретную цифру, но в любом случае не будет дороже, чем древесина.

Для искоренения незаконной вырубки деревьев важны не только подобные программы, но и строгий контроль, который наличествует в последнее время. Вардан Меликян отметил, что если рассматривать статистические цифры, то может показаться, что увеличились незаконные рубки, однако вопрос в том, что сейчас все эти нарушения фиксируются.

“В прошлом львиная доля нарушений просто не фиксировалась. Сегодня есть и контроль со стороны соответствующих структур и общественная активность. То есть, на самом деле есть сокращение незаконных рубок. Можно сказать, что мы сократили вырубки до 10 раз. В любом случае нам еще многое предстоит сделать, эти беззакония нужно свести до нуля”, - добавил замминистра. Он отметил и важность последнего законодательного изменения. Принятый 10 июля 2019 года Закон “О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения” удвоил наказание за незаконную вырубку, уничтожение и повреждение лесов. Кроме того, еще в прошлом люди могли каждый день незаконно вырубать деревья, подвергаться административному взысканию и продолжать в том же темпе. А сейчас, в случае наложения повторного в течение одного года административного взыскания за незаконную вырубку деревьев, установлена уголовная ответственность. Отныне, дело не закончится лишь штрафом, все стало несравнимо жестче. Вардан Меликян отметил, что это повысило бдительность людей.

Анна Гзирян