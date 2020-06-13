COVID-19: в Арцахе подтверждено еще 10 случаев

Согласно информации, полученной из Министерства здравоохранения Республики Арцах, заражение новым коронавирусом было подтверждено еще у 10 граждан, число подтвержденных случаев заболевания достигло 78.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Трое из зараженных - жители Степанакерта. Один из них не имеет отношения к ранее подтвержденным случаям, он вернулся в Арцах из Республики Армения, и после консультации с врачами выяснилось, что у него коронавирус. Два других жителя Степанакерта, у которых коронавирус, ранее были в контакте с вирусоносителями. Остальные семь новых инфицированных граждан - из общин Гадрутского района, они были заражены во время траурной церемонии.

COVID-19 преодолели еще 11 граждан. Общее количество выздоравевших составляет 54. Изолирован 91 человек, общее количество тестов - 1284.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому чрезвычайное положение, объявленное в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленное до 11 июня 2010 года, продлено еще на 30 дней — до 22:00 часов 11 июля 2020 года включительно.