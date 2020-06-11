Посол представил совместную борьбу Армении и РФ против COVID-19

С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, Россия и Армения как страны-союзники, как государства-члены ЕАЭС, очень тесно сотрудничают с первых дней эпидемии.

Как сообщает Арменпресс, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин заявил на пресс-конференции в канун Дня России.

«С первых дней чрезвычайного положения лидеры двух стран, а также должностные лица системы здравоохранения находятся в постоянном контакте друг с другом. На самых ранних этапах борьбы с вирусом наши профильные ведомства передали 1500 тестов армянским коллегам для выявления инфекции. Затем министерству здравоохранения Армении дважды были переданы по 20 тыс тестов», - сказал он.

Копыркин отметил, что новейшая российская диагностическая лаборатория, которая находится в Армении с 7 апреля в результате достигнутой между министрами обороны двух стран договоренности, внесла значительный вклад в борьбу с эпидемией.