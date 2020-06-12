По инициативе Армена Саркисяна Сербия предоставит Армении медпомощь на около 1млн долларов

В результате телефонного разговора между президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и президентом Сербии Александром Вучичем, Сербия в ближайшее время предоставит Армении широкомасштабную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ближайшие дни спецрейсом из Сербии в Армению прибудут два самолета с медицинским оборудованием и принадлежностями. В том числе - 10 аппаратов ИВЛ, 10 мониторов для контроля за состоянием пациента, 500 тыс хирургических масок и 100 тыс респираторов, 25 тыс защитных очков, 25 тыс единиц медицинских защитных костюмов и других необходимых предметов. Общая сумма предоставленной Армении помощи составляет около 1 млн долларов.

Саркисян в ходе телефонному разговора поблагодарил Вучича и, в его лице, весь дружественный сербский народ за теплое отношение к Армении и армянам.