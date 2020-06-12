Адвокат призвал вернуть вопрос Шаумяна за стол переговоров

Мы будем привержены тому, чтобы голос шаумянцев услышали, их проблемы решили и справедливое дело восторжествовало. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Зинавор Мегрян по случаю 28-й годовщиной оккупации Шаумянского района.

“Уже почти три десятилетия, как мы – шаумянцы – каждый день просыпаемся с надеждой вернуться в родной очаг, восстановить там наш уклад жизни, зажечь погасший огонь в печах, испить чистой воды из наших источников”, - написал он.

По его словам, уже почти три десятилетия, как наши дома захвачены, а права – попраны. Так больше не может продолжаться, и он поднимает вопрос возвращения в моральную, правовую и политическую повестку проблемы шаумянцев и соотечественников соседних армянских районов.

По мнению адвоката, на протяжении лет шаумянцы сделали немало, чтобы снова увидеть Шаумяновский район освобожденным и процветающим.

“Тысячи наших сельчан связали свою жизнь с Армянской армией. Многие из них служат сегодня в воинских частях, которые географически расположены на ближайших к Шаумяновскому району позициях.

Многие не жалеют усилий и энергии, чтобы обеспечить наших военнослужащих всем необходимым, сделать их службу максимально безопасной и легкой. Многие продолжают жить в находящихся близко к Шаумяну селах – будучи уверенными, что в ближайшем будущем смогут вернуться в родные дома. Но очевидно, что для возвращения потерянного и восстановления справедливости всего этого недостаточно. В течение последние 28 лет молчаливые усилия шаумянцев и наших соотечественников из соседних сел, молчаливая работа и еще более молчаливая преданность, кажется, дали повод для сомнений в том, что у нас нет больше требований, что нас можно игнорировать, не замечать и не считаться с нами. Это большое заблуждение, которое должно быть рассеяно. Должно быть рассеяно днем раньше, часом раньше.

Сегодня я говорю о наших правах. Я говорю о нашей потере. Я говорю о восстановлении потерянного и возмещении причиненного ущерба. Я говорю сегодня о возвращении вопроса Шаумяна на стол переговоров и его справедливом решении. Я говорю о нашем будущем”, - подчеркнул Мегрян.

Он призвал почтим память всех героев, погибших за нашу прекрасную Родину. “Поговорим с ними в своих мыслях, в своем сердце и обещаем, что впредь этот вопрос будет находиться под нашей ответственностью. И, следовательно, приступим к делу, дорогие соотечественники”, - призвал Мегрян.