Есть силы, жизнь которых в условиях эпидемии стала более просвещенной и процветающей: Пашинян

На брифинге после заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян затронул вопрос о том, что партия «Просвещенная Армения» заявила, что правительство проволило борьбу с эпидемией, а лидер партия «Процветающая Армения» сказал, что состав правительства должен быть изменен на 100%.

«Я думаю, что после победы над коронавирусом, даже еще до этого, мы должны изучить поведение многих политических сил в период эпидемии. И мы должны изучить и публично оценить, насколько их действия способствовали преодолению эпидемии в стране, и наоборот, насколько они способствовали распространению эпидемии. Я думаю, что было бы целесообразно провести определенное расследование, чтобы выяснить, имеют ли определенные политические круги какое-либо отношение к распространению ложных новостей. Я говорил, что эта логика для меня неприемлема, но сейчас, когда широко используется логика войны, проводятся параллели с этой ситуацией, я хочу еще раз сказать, что люди и силы, которые совершают деструктивные действия во время какой-либо войны, удостаиваются соответствующей оценки. И пусть никто не сомневается, что силы, деструктивная деятельность которых будет доказана, удостоятся конкретной и общенародной оценки», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что в борьбе с коронавирусом Республика Армения проиграла настолько же, насколько проиграл весь мир. «Есть ли у Армении проблемы в борьбе с коронавирусом сегодня? Да, есть столько же проблем, сколько во многих других странах мира. Есть ли политические силы, у которых проблемы в связи с текущим состоянием коронавируса? Есть же и силы, у которых не только нет проблем, но и у них жизнь более просвещенной или более процветающей, и они в этой вирусной атмосфере видят возможность для возрождения.

», - сказал Никол Пашинян.