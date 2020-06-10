Проблемы госпитализации с каждым днем уменьшаются: премьер-министр

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с заместителем министра здравоохранения Леной Нанушян и заместителем директора медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” по медицинской части Петросом Манукяном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что показатели эпидемии коронавируса снова показывают слабые и предварительные признаки стабилизации, и хотя невозможно окончательно констатировать, что у нас ситуация стабилизировалась, но первые такие признаки уже есть.

“Стабилизация происходит по очень высокому показателю, вчера у нас было 428 новых случаев, но я также хочу подчеркнуть, что благодаря нашим усилиям стабилизация даже по такому высокому показателю становится посильной для нашей системы здравоохранения. По сути, проблема нуждающихся в госпитализации людей с каждым днем становится все меньше. Если мы сможем сохранить эту тенденцию, то решим проблему госпитализации в полном объеме и перейдем к этапу преодоления эпидемии коронавируса, а точнее, стадии ее обнуления”, - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, очевидно, что сегодня большая часть граждан носит маски и соблюдает правила, однако пока нет желаемых результатов. “Сегодня в первой половине дня, по положению на 15:00, полиция оштрафовала 1800 граждан за неношение масок. Я с болью называю эту цифру, потому что наша цель состоит не в том, чтобы штрафовать людей. Вчера у нас был беспрецедентный показатель выздоровевших - 775 пациентов. По сути, мы зафиксировали определенный сдап активных случаев”, - отметил премьер-министр.

Заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян отметила, что коронавирусная инфекция является новой болезнью, и еще много неопределенностей и по части ее распространения, и по части предотвращения, и по части лечения.

“За эти месяцы министерство здравоохранения не только организовало профилактические и лечебные работы, но и пыталось побольше узнать об этом заболевании. Мы учились у наших медработников, других наших международных партнеров и наших экспертов, как управлять эпидемией. Мы уже прошли довольно большой путь и еще пройдем. Основываясь на извлеченных уроках, мы пытаемся принять определенную тактику, сделать противодействие более эффективным”, - сказала она.

Заместитель директора медицинского центра “Святой Григорий Просветитель” по медицинской части Петрос Манукян отметил, что коронавирусное заболевание имеет непредсказуемое течение, неконтролируемые осложнения и преподносит сюрпризы. “У пациентов бывает множество сопутствующих заболеваний, которые усложняют течение болезни. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению числа пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, больница работает в перегруженном режиме. Представьте, что пациент поступает в больницу с симптомами, которые не типичны тяжелому состоянию, но через короткий промежуток времени такие клинические симптомы, как удушье, беспокойство, одышка и перенапряженность, могут привести к тому, что течение развития инфекции становится неуправляемым. Пациенты в прямом смысле начинают задыхаться. Здесь на помощь приходят дыхательные аппараты. К сожалению, заболевание имеет непредсказуемое течение, неконтролируемые осложнения и преподносит сюрпризы”, - сказал он, добавив, что медицинский центр “Святой Григорий Просветитель” сейчас занимается только лечением находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии пациентов. “Идет война, медработники день и ночь ведут борьбу за спасение жизней”, - сказал Манукян, призвав граждан соблюдать установленные комендатурой правила.