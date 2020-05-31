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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджан нарушил право на жизнь: ЕСПЧ огласил вердикт по делу Гургена Маргаряна

ЕСПЧ зафиксировал антиармянскую дискриминацию Азербайджана по делу Гургена Маргаряна

Решение ЕСПЧ - приговор, вынесенный армяноненавистнической политике Азербайджана: МИД Армении

Решение ЕСПЧ должно стать основой для искоренения армянофобии в Азербайджане: МИД Арцаха

 

 

Армения и мировое армянство празднуют 102-ю годовщину Первой Республики Армения

Мы верны победоносным традициям и заветам Сардарапата и Арцаха — послание премьер-министра РА

Опыт, достижения и неудачи Первой республики преподают нам уроки — послание президента Армении

Католикос Всех Армян направил поздравительное послание по случаю Дня Первой Республики Армения

Главы Армении и Арцаха воздали дань памяти павших героев Сардарапатского сражения

 

COVID-19: в Армении выявлен 251 новый случай, вылечились 20 человек

При   торговле и в  автомобиле  следует надевать маски — премьер представил решения  Комендатуры

Мы имеем дело со второй волной коронавируса: премьер видит проблему с соблюдением правил

Из-за нарушения установленных Комендантом норм на 24 часа прекращена деятельность 1156 организаций

 

Мы сожалеем, что слова министра встретили  недопонимание и политические манипуляции. Алина Никогосян

 

 

В Армении планируется ежедневно производить по 1000 - 2000 тестов на коронавирус

Moderna подписывает новые контракты на поставку своей вакцины

ВОЗ приостанавливает испытания гидроксихлорохина для лечения коронавируса

Курильщиков предупредили о тяжелой форме заболевания COVID-19

 

 

Никогда не пытайтесь говорить с нами на языке угроз — президент Арцаха ответил Алиеву

 

 

В результате выстрела с азербайджанской стороны сгорел автомобиль ВС Армении

 

 

Статьи “The Washington Times” об армяноненавистнической и агрессивной политике Азербайджана

 

 

Депутат украинского парламента призывает подписать петицию о признании Геноцида армян

 

 

В день Национального праздника Грузии баннеры улиц Еревана осветились цветами флага этой страны

 

 

Военное сотрудничество Армения-Россия довольно тесное: Сергей Лавров

 

 

Территории, разминированные гуманитарной миссией Армении, сданы властям Алеппо

 

 

С 1 июня граждане РА могут поехать в Китай без оформления виз

 

 

“Brussels Airlines” возобновляет регулярные рейсы

 

 

Парламент Армении ратифицировал Протокол о продлении на год таможенных льгот ЕАЭС для Армении

 

 

Утверждено 19-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса: на заседании правительства

 

 

Армения и Арцах - общая зона безопасности: Пашинян принял Араика Арутюняна

 

 

Никол Пашинян коснулся озвученных Микаэлом Минасяном обвинений

 

 

До окончания пандемии Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян» — суд удовлетворил ходатайство

 

 

Мы представили программу солидарности и единства: президент Республики Арцах

Президент Арцаха представил изменения в структуре правительства

В Республике Арцах новый начальник Полиции

Новые назначения президента Республики Арцах

Карен Саркисян назначен директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха

Самвел Аванесян назначен министром труда, социальных и жилищных вопросов Арцаха

Шахраманян назначен министром военного патриотизма, молодежи, спорта и туризма Арцаха

Камо Агаджанян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Арцах

Масис Маилян продолжит руководить внешнеполитическим ведомством Арцаха

Самвел Бабаян назначен секретарем Совета безопасности Арцаха

 

 

Метеорит или искусственное тело — что осветило ночное небо над Арменией 28 мая?

Замеченный в  Армении метеорит, возможно, упал в Турции

 

Саро Мардирян избран вице-мэром французского города Альфорвиль

 

 

«Старый  Гюмри» представлен на ежегодном  филателистическом конкурсе «Европа»


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